Павло Рябікін йде з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Замість нього буде Олександр Камишін

Павло Рябікін залишає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Замість нього буде колишній очільник правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в уряді.

Павла Рябікіна після звільнення призначать послом України в Китаї.

Ще влітку в уряді обговорювали можливість ліквідації або трансформації цього міністерства, були різні варіанти — своєрідна агенція при Міноборони та навіть обʼєднання з Мінцифри. Але згодом в ОП зʼявилася ідея реінкарнації міністерства.