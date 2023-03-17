У Білорусі головному редактору та гендиректору незалежного видання Tut.by дали по 12 років колонії

У Білорусі Мінський міський суд дав по 12 років колонії головному редактору опозиційного сайту Tut.by Марині Золотовій та генеральному директору видання Людмилі Чекіній.

Про це повідомив правозахисний центр «Весна».

Їх визнали винними в ухиленні від сплати податків, а також у розпалюванні ворожнечі та закликах до дій, спрямованих проти нацбезпеки Білорусі. Справу розглядали в закритому режимі.

Усього у справі пʼять обвинувачених, однак у СІЗО були лише Золотова та Чекіна. Редактор відділу економіки та політики Ольга Лойко, кореспондент Олена Толкачова та юрисконсульт Катерина Ткаченко вийшли з-під арешту під особисту поруку.