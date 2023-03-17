У Білорусі головному редактору та гендиректору незалежного видання Tut.by дали по 12 років колонії

У Білорусі Мінський міський суд дав по 12 років колонії головному редактору опозиційного сайту Tut.by Марині Золотовій та генеральному директору видання Людмилі Чекіній.
Про це повідомив правозахисний центр «Весна».
Їх визнали винними в ухиленні від сплати податків, а також у розпалюванні ворожнечі та закликах до дій, спрямованих проти нацбезпеки Білорусі. Справу розглядали в закритому режимі.
Усього у справі пʼять обвинувачених, однак у СІЗО були лише Золотова та Чекіна. Редактор відділу економіки та політики Ольга Лойко, кореспондент Олена Толкачова та юрисконсульт Катерина Ткаченко вийшли з-під арешту під особисту поруку.
- 18 травня 2021 року відбулись обшуки та затримання у Tut.by. Силовики прийшли додому до співробітників компанії та представників партнерських організацій, а також до офісів у Мінську та обласних центрах. Того дня затримали 15 людей, але пізніше більшість фігурантів відпустили.
- Новинний портал Tut.by відкрився 5 жовтня 2000 року і був найбільш відвідуваним сайтом білоруського інтернету. Видання активно висвітлювало протести в Білорусі проти фальсифікації президентських виборів, які відбулися влітку 2020 року. Вже у серпні суд Центрального району Мінська визнав Tut.by екстремістським, а у грудні його позбавили статусу ЗМІ. З 8 липня 2021 року редакція TUT.BY тимчасово працює як сайт Zerkalo.io.