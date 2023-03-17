Материнську компанію Pornhub купив новий власник. Він хоче домогтися прозорості

Канадська приватна інвестиційна фірма Ethical Capital Partners (ECP) придбала компанію MindGeek, якій належать Pornhub, YouPorn та інші подібні сайти.

Про це повідомляє Financial Times.

Сума угоди наразі невідома. MindGeek продовжить роботу під керівництвом нинішніх топменеджерів разом з управлінською командою ECP, до якої входять юристи та колишні інвестори в галузі канабісу, яка в США почала розвиватися на легальній основі. В ECP кажуть, що хочуть показати прозорість бізнесу MindGeek на тлі низки скандалів. Фактично новий власник буде працювати над відбілюванням репутації MindGeek.

Раніше на MindGeek подали до суду через відео з неповнолітніми на Pornhub, де користувачі самі завантажуюють відео, як на YouTube. У Ethical Capital Partners заявили, що прагнуть розвʼязати юридичні проблеми компанії.