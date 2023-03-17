Зеленський підписав перші цього року зміни до бюджету — витрати збільшились на понад 5 мільярдів гривень

Президент України Володимир Зеленський підписав перші цього року зміни до бюджету (закон № 8399).

Про це 17 березня повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Закон додає ще одне джерело наповнення Фонду ліквідації наслідків війни — продаж активів російських олігархів за законом «Про санкції».

Передбачається збільшення витрат бюджету на 5,5 мільярда гривень, а саме:

+1,35 млрд грн — нова бюджетна програма на реконструкцію та/або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові) — коштом кредиту від Австрії;

+1,28 млрд грн на гранти для малого та мікробізнесу з переробки;

+1,12 млрд грн на програму відбудови мостів (кредит Британії);

+1,094 млрд грн на облаштування пунктів пропуску (кредит Польщі);

+365,7 млн грн Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку);

+ 285 млн грн на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит Польщі);

+ 80 млн грн на закупівлю спецобладнання для лікарень (грант Японії).

Ще 4,5 мільярда гривень підуть на оновлення вагонів залізниці (фінансуватимуть це із залишків програм 2020, 2021 і 2022 років та частково з коштів Дорожнього фонду, які у 2023 виділили на безпеку дорожнього руху).

Також передбачили можливість компенсації (страховку) для власників морських суден і суден, які ходять у внутрішніх водах, у разі, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені росією. Загальний обсяг компенсацій — до 20 мільярдів гривень.

Крім цього, Міністерство відновлення отримало від Міністерства фінансів Фонд ліквідації наслідків збройної агресії — це 52,5 мільярда гривень.