Верховна Рада внесла перші зміни до бюджету — збільшила витрати на 5,5 мільярда гривень

Верховна Рада ухвалила перші цього року зміни до державного бюджету. Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Парламент збільшив витрати бюджету на 5,5 млрд, а саме:

1,35 млрд грн — нова бюджетна програма на реконструкцію та модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка в Києві та реабілітаційний центр у Львові) — коштом кредиту від Уряду Австрії;

1,28 млрд грн — на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки (до бюджету повернули гроші від Фонду безробіття);

1,12 млрд грн — на програму відбудови мостів (кредит Великої Британії);

1,094 млрд грн на облаштування пунктів пропуску (кредит Польщі);

365,7 млн грн Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку);

285 млн грн на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит Польщі);

80 млн грн на закупівлю спеціального обладнання для лікарень (грант Японії).

Усі кредитні та грантові угоди вже підписали, погодили та частково виділили.

Крім цього, Міністерство відновлення отримало від Міністерства фінансів Фонд ліквідації наслідків збройної агресії — це 52,5 мільярда гривень.

На оновлення вагонів «Укрзалізниці» передадуть 4,5 млрд грн — це залишки з програм 2020, 2021 і 2022 років, а також частини (62,5%) коштів Дорожнього фонду, які у 2023 виділили на безпеку дорожнього руху.