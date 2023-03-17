У ЄС хочуть дозволити чиновникам і депутатам брати на роботу домашніх тварин

У Європейській комісії розглядають можливість дозволити чиновникам і депутатам приводити домашніх тварин на роботу.

Про це пише Politico.

«Щодо присутності собак у наших приміщеннях, Комісія вивчає присутність домашніх тварин і організує пілотні заходи, куди співробітники зможуть приходити зі своїми домашніми тваринами», — зазначив комісар з питань бюджету та адміністрації Йоганнес Ган.

Наприкінці листопада 2022 року група депутатів Європарламенту офіційно звернулася до Комісії з проханням дозволити домашнім тваринам перебувати на робочих місцях. На їхню думку, це покращить психічне здоровʼя співробітників.

Також ініціатори попросили створити спеціальні простори зі сміттєвими баками і пакетами для відходів. Крім того, депутати Європарламенту запропонували Єврокомісії заохочувати працівників брати безпритульних собак.