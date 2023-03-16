Парламент Молдови остаточно ухвалив мовний закон. Молдовська мова стала румунською

Парламент Молдови ухвалив у другому, останньому читанні мовний закон. Тепер у законодавстві та Конституції країни молдовська мова стане румунською.

Про це пише NewsMaker.

У документі наголошується, що зміна назви мови дозволить привести законодавство у відповідність до рішення Конституційного суду 2013 року, який ухвалив, що Декларація про незалежність Молдови (там згадується румунська мова) превалює над текстом Конституції, у тому числі в частині найменування державної мови.

Також документ пропонує замінити назву свята Limba noastră (Наша мова) на Limba română (Румунська мова). Усі зміни необхідно буде внести до нормативних актів протягом 30 днів після набрання чинності законом.

За законопроєкт проголосували 58 депутатів. Це депутати від керівної партії «Дія та солідарність». Водночас комуністи та соціалісти виступили проти документа.

Мовна проблема в Молдові тягнеться ще з моменту проголошення її незалежності. За часів СРСР у країні послуговувалися молдовською мовою на основі кирилиці. Після розпаду Радянського Союзу в Молдові повернули латиницю, але фактично молдовська мова — це румунська. У 2003 році парламент Молдови ухвалив рішення, що молдовська та румунська мова — це синоніми. А серед молдован замість точної назви зазвичай використовували фрази «рідна мова» або «державна мова». Але в 2013 році Конституційний суд Молдови вирішив, що Декларація про незалежність Молдови має пріоритет над Конституцією. Водночас у непідконтрольному Придністровʼї «державною мовою» залишається молдовська на основі кирилиці, а також українська та російська мови.