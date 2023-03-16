Генератори, артилерійські снаряди та боєприпаси для РСЗВ: Німеччина, Литва та Естонія передають Україні нові пакети допомоги

Уряд Німеччини передав Україні черговий пакет військової допомоги. Туди увійшли артилерійські снаряди 155 мм калібру, а також високоточні боєприпаси.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Україна отримає два намети, 500 пістолетів SFP9, пʼять тисяч артилерійських снарядів та ще певну кількість високоточних 155 мм снарядів.

Крім цього, Німеччина передає два навантажувачі, додаткові боєприпаси до реактивної системи залпового вогню MARS, 25 генераторів та чотири системи підтримки антен.

Також Німеччина анонсувала передачу в майбутньому ще понад 5 тисяч снарядів 155 мм, а також додаткові ракети для систем ППО IRIS-T.

Литва також передає Україні новий пакет військової допомоги. За словами міністра оборони Арвідаса Анушаускаса, у ньому будуть 155-мм боєприпаси, транспорт та військові пайки.

Естонія в новому пакеті допомоги надасть Україні снайперську зброю, спорядження для спецпідрозділів, боєприпаси, патрульні катери та тепловізори.