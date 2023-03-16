Міністр оборони Франції: Легкі колісні танки AMX-10RC вже прибули до України

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що легкі колісні танки AMX-10RC вже прибули до України. Частина з них нібито використовується на передовій.
Про це пише Le Figaro.
«AMX-10 RC, обіцяні Францією на початку січня, вже прибули в Україну», — зазначив він.
Відправка машин мала відбутися через два місяці після оголошення, оскільки весь цей час у Франції готували українські екіпажі для них.
Лекорню зазначив, що наразі він готує низку рішень для президента Франції Емманюеля Макрона, зокрема щодо можливої «другої хвилі» передачі.
- 4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10RC та колісні бронетранспортери Bastion.
- У вересні 2022 року стало відомо, що французька армія активно списує старі розвідувальні машини з танковим озброєнням у вигляді 105-мм гармати AMX-10RC. Зокрема, у Першому кавалерійському полку Іноземного легіону ці машини вже повністю замінені на EBRC Jaguar.