Частина членів Комітету Шевченківської премії подали у відставку через пропозицію змінити правила конкурсу

Тринадцять членів комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка склали свої повноваження. Причина — пропозиція змінити правила премії, додати нову номінацію («За внесок у перемогу») та пришвидшити процедуру відбору.

Про це йдеться в заяві комітету від 16 березня.

Її підписали 13 з 18 членів: Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Алла Мазур, Люба Морозова, Віктор Плоскіна, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський та Євгеній Стасіневич.

Не підписалися під заявою голова комітету Юрій Макаров, який напередодні подав у відставку, мистецтвознавець Тетяна Кочубінська, музичний критик Ігор Панасов, художниця Влада Ралко та арт-критик Михайло Рашковецький.

Щодо нової номінації «За внесок у перемогу», комітет заявив, що ідея її запровадити застала його зненацька і фактично є паралельним конкурсом. Комітет згоден з тим, що треба відзначати твори, створені не тільки після 2014 року, але й після 24 лютого 2022 року, однак не погоджується з тим, щоби вводити нові номінації, критерії чи будь-які інші зміни до чинних правил прискореним порядком.

«На сьогодні, коли вже визначені переможці, коли країна чекає на указ і оголошення імен обраних лауреатів премії 2023 року, такі зміни мають вигляд непродуманих і деструктивних», — додали у комітеті.

Що сталося?

Лауреатів Шевченківської премії традиційно оголошують 9 березня — у день народження Тараса Шевченка, однак цьогоріч премію не вручили через ідею провести додатковий конкурс — «За внесок у перемогу». Частково лауреатів оголосили 11 березня й запропонували оголосити всіх переможців 22 травня.

Голова комітету Юрій Макаров зізнався, що нова номінація і пропозиція оголосити переможців 22 травня — це його ідея, яка виникла майже експромтом, але під час зустрічі діячів культури з президентом України 9 березня отримала підтримку. 13 березня Юрій Макаров подав у відставку.