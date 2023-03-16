У російському Ростові горить будівля прикордонної служби ФСБ

У Ростові-на-Дону на території прикордонного управління ФСБ у Ростовській області сталася масштабна пожежа, підрозділи МНС виїхали на місце.

Жителі міста, які стали свідками події, повідомляють, що перш ніж з будівлі пішов дим, вони чули звуки, схожі на вибухи.

За інформацією 161.ru, горять складські приміщення відомства, де могли зберігатися боєприпаси та емності з паливом.

Відомо про щонайменше двох постраждалих — їх знайшли біля виходу з будівлі. Усередині можуть залишатися люди. Також є повідомлення про одного загиблого.

Мешканців багатоквартирних будинків, розташованих поряд із місцем пожежі, евакуювали.

Осередок займання був на останньому поверсі двоповерхової цегляної будівлі. Відомо, що полумʼя охопило понад 800 квадратних метрів.

У будівлі ФСБ уже обвалилися дві стіни. Влада заявляє, що причиною пожежі стало замикання електропроводки на складі, після чого загорілися ємності з пально-мастильними матеріалами.