Війська росії втратили в Україні щонайменше 15 своїх новітніх танків Т-90М

Війська росії втратили в Україні щонайменше 15 своїх новітніх і «передових» танків Т-90М «Прорив».

Представник Генштабу ЗСУ, старший лейтенант Андрій Рудик заявив, що «непереможність і досконалість» Т-90М виявились міфами.

«Це лише мова про ті випадки [15 танків], які мають беззаперечні докази у вигляді фото- і відеофіксації. Цілком імовірно, що окупанти втратили значно більше одиниць Т-90М», — сказав Рудик, додавши, що зараз ворог майже не використовує їх у боях.

Також він розповів, що санкції Заходу перетворили виробництво Т-90М із серійного на поштучне. У росіян проблеми з мікросхемами та чипами, що значно знизило виробничий ресурс електроніки для цього танка. Загалом у росії на озброєнні лише 100 одиниць Т-90М.

Рудик нагадав, що перший Т-90М війська рф втратили 4 травня 2022 року поблизу Старого Салтова на Харківщині. Танк «познайомився» зі шведським гранатометом Carl Gustav. Тоді його знищив 24-річний боєць із псевдо «Кузя» з бригади Територіальної оборони Харкова. «Зброя за $20 тисяч знищила машину за $5 мільйонів», — додав Рудик.