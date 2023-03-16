У Великій Британії знесли старий будинок і випадково знищили роботу Бенксі

У британському містечку Херн-Бей нове графіті художника Бенксі випадково знищили.
Про це пише The Guardian.
Мурал під назвою Morning is Broken зображував силуети хлопчика та кота у вікні. Хлопець відкривав гофровані залізні штори.
Художник розмістив роботу на занедбаному фермерському будинку, вкритому плющем. Але власник захотів звести нові будівлі на земельній ділянці, де розташована ферма. Тож будівельники почали демонтаж.
«Ми навіть не підозрювали, що це Бенксі. Мені стало погано, коли я усвідомив, що це Бенксі — ми були спустошені. Учора почали його зносити. Землевласник спостерігав, як ми це робимо, і теж не знав», — сказав один із підрядників Джордж Кодвелл.
- Восени 2022 року роботи вуличного художника Бенксі зʼявилися в Україні — у Київській області. 2 грудня киянин вирішив зрізати зі стіни зруйнованого будинку в Гостомелі графіті Бенксі «Жінка в протигазі», а потім продати. Чоловіка затримали після того, як він зрізав графіті та загорнув у плівку.
- Наприкінці лютого 2023 року на роботах вуличного художника Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки Ajax. Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки реагуватиме група охорони.