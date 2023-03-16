Лише 29 нардепів Ради добровільно подали декларації про доходи до НАЗК. Ось перелік

Лише 7% народних депутатів Верховної Ради добровільно подали декларації за 2021 рік до Нацагентства із запобігання корупції. Більшість із них — представники «Слуги народу».

Про це Руху «ЧЕСНО» повідомили в НАЗК.

Зауважимо, що до завершення воєнного стану громадяни та медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК — перевірити їх.

Жодної декларації станом на зараз не подали позафракційні депутати.

У переліку тих, хто добровільно подав свої декларації, немає керівництва Ради, лідерів парламентської більшості та голів інших фракцій та груп.