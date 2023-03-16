СБУ виявила корегувальницю російського вогню у ТрО Краматорська. Вона допомагала росіянам атакувати Бахмут

Служба безпеки повідомляє, що викрила агентурну групу Головного управління генерального штабу ЗС рф (більш відомого як ГРУ), до складу якої входили дві мешканки Краматорська. Одна з них була медсестрою бойового підрозділу Тероборони ЗСУ.

Жінки збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. Цю інформацію ворог використовував під час планування бойових операцій в районі Бахмуту.

Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів української інфраструктури для корегування повторних ударів.

У разі захоплення регіону агресор «гарантував» своїм поплічницям керівні посади в місцевій окупаційній адміністрації.

Суд обрав обом жінкам міру запобіжного заходу — тримання під вартою.