ЗСУ відбили 75 атак окупантів і ліквідували понад тисячу російських військових

У Бахмуті та навколо нього тривають запеклі бої, російські окупанти безуспішно атакують Авдіївку, Марʼїнку та Вугледар. За добу супротиву ЗСУ ліквідували 1 040 окупантів.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу.

Військові заявляють, що попри втрати росіяни наступають у районі Кремінної, Авдіївки, Марʼїнки та Бахмута, за добу ЗСУ відбили понад 75 атак. У напрямку Купʼянська та Лиману противник безуспішно атакував у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного.

Росіяни продовжують намагатися штурмувати Бахмут, українські воїни відбили численні атаки в районах Оріхово-Василівки та Богданівки (на північ від міста).

У районі Донецька противник без успіху наступав у районі Степового, Камʼянки, Авдіївки, Сєверного, Нетайлового, Першотравневого, Невельського, Марʼїнки та Вугледару, найбільше атак було зафіксовано під Марʼїнкою — усі 12 були відбиті.