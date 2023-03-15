Il Foglio: Дмитро Медведєв замовив «ПВК Вагнера» вбивство міністра оборони Італії

Колишній президент росії Дмитро Медведєв замовив «Приватній військовій компанії Вагнера» вбивство міністра оборони Італії Гвідо Крозетто за $15 мільйонів.

Про це повідомила італійська газета Il Foglio з посиланням на доповідь розвідки.

Звернення отримала «ПВК Вагнера», яка має в своєму розпорядженні два осередки в Європі. Один базується на Балканах (переміщується між Сербією та Албанією), другий — у Прибалтиці, а точніше в Естонії.

13 березня Гвідо Крозетто звинуватив «ПВК Вагнера» в перевезенні мігрантів з Африки, особливо з Лівії — як помсти за підтримку України. Крозетто назвав це «гібридною війною», яку ведуть російські найманці, а також звинуватив росію в бажанні завдати шкоди деяким країнам, насамперед Італії, і в спробах вплинути на їхні геостратегічні рішення.

Глава «вагнерівців» Євген Пригожин відповів на заяву Крозетто — «група не займається мігрантами» і назвав його «мудаком».