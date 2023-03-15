Данія виділяє Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Данії оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становитиме мільярд данських крон ($142 мільйони).

Про це пише пресслужба данського уряду.

ЗСУ отримають ракети для систем ППО, боєприпаси для стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, а також протитанкові міни.

Крім того, Україна отримає 21 робота для розмінування, 15 генераторів для військових потреб та девʼять мобільних станцій ремонту важкої техніки.

«Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, про які Україна конкретно запитувала. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо задовольнити це побажання», — сказав виконувач обовʼязків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.