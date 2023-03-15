Центр Разумкова: Українці найбільше довіряють ЗСУ та волонтерам, а також Зеленському, Притулі й Подоляку

Серед соціальних інститутів українці найбільше довіряють Збройним силам України та волонтерським організаціям. А серед політиків та громадських діячів — Володимиру Зеленському, Сергію Притулі та Михайлу Подоляку.

Про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова за 22 лютого — 1 березня 2023 року.

Загалом 61% українців вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 21% — що в неправильному. Також 49% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років.

На думку українців, найкраще держава справляється із обороною країни та енергозабезпеченням, а найгірше — з питаннями правосуддя та боротьби з корупцією.

Близько 95% українців довіряють Збройним силам України, 88% — волонтерам, а 87% — добровольцям. Найменша довіра — до політичних партій (20%) та чиновників (25%).

Що стосується політиків та громадських діячів, то найвищий рівень довіри мають президент Володимир Зеленський (85%), волонтер та політик Сергій Притула (64%) та радник голови ОП Михайло Подоляк (59%). Водночас найменший рівень — у одного з лідерів забороненої партії ОПзЖ Юрія Бойка (6%), у лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко (13%) та в колишнього президента Петра Порошенка (24%).

Опитано 2 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.