США продовжать польоти над Чорним морем, попри інцидент із дроном

США продовжуватимуть польоти в районі Чорного моря, незважаючи на вчорашній інцидент із безпілотником.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Якщо їхнє послання полягало в тому, щоб стримати або відмовити нас від польотів і операцій в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це не вдасться. Ми збираємося продовжувати літати та працювати в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні», — сказав він.

Вашингтон викликав посла рф, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося в міжнародному повітряному просторі.

За словами речника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера російські літаки скинули пальне на MQ-9, очевидно намагаючись засліпити або пошкодити його, і пролетіли перед дроном, перш ніж один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника.