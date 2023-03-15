ЗСУ за добу відбили 90 ворожих атак і знищили 980 окупантів

Українські військові за минулу добу відбили понад 90 атак росіян. Окупанти намагаються відрізати від постачання Бахмут, а також атакують у районі Купʼянська, Кремінної, Авдіївки та Марʼїнки.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними командування, протягом доби загарбники завдали 40 авіаційних і 12 ракетних ударів та здійснили понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ЗСУ знищили 980 росіян, вісім танків, 21 одиницю техніки та 16 артилерійських систем ворога.

Один з ракетних ударів завдано по місту Краматорськ — пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі та поранені серед місцевого населення. Також ракетного удару зазнало селище Затока Одеської області — уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу «Золота Рибка». Жертв і втрат серед місцевого населення немає.

Також противник завдав ракетного удару по обʼєкту цивільної інфраструктури населеного пункту Іванівка Херсонської області. Є постраждалі серед місцевого населення, пошкоджено щонайменше один приватний будинок.