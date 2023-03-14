Мінкультури підготувало кілька змін для артистів, які хочуть виїхати за кордон

Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон.
Про це міністр культури Олександр Ткаченко розповів під час телемарафону 14 березня.
Так, охочі виїхати повинні будуть надати:
- підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;
- контракти — для чого виїжджають;
- якщо метою виїзду є промоція України або збори коштів — звіт після повернення;
- якщо дипломатичні візити — також має бути звіт.
Такий виїзд не може тривати понад 60 днів.
- На початку березня український стендап-комік Андрій Щегель повідомив, що виїхав з України як артист і вирішив залишитися в Туреччині та розповів, що вибір інших — «гинути». У відповідь Міністерство культури заявило, що посилить правила виїзду для артистів і митців.
- 12 березня стало відомо, що учасники «Євробачення-2023» від України з гурту TVORCHI не впевнені, що зможуть потрапити на промовиступи перед пісенним конкурсом через нові правила Мінкультури. Міністерство заявило, що допоможе гурту поїхати в промотур «Євробачення» та виступити в Найробі.