Україна попросила Фінляндію передати швидкісні поїзди, які раніше їздили до росії

Україна попросила Фінляндію передати чотири швидкісні потяги Allegro. До повномасштабного вторгнення ці поїзди їздили до росії.

Про це пише Yle.

Таке прохання особисто обговорювали колишній очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін і премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка нещодавно була в Києві. Це була не офіційна зустріч, а спонтанна розмова.

Відповідне прохання від України передали на розгляд фінським міністерствам.

Швидкісні потяги Allegro були збудовані спеціально для рейсів Хельсінкі — Санкт-Петербург і підходять під ширину колій радянського зразку.

Рух цих поїздів припинився в березні 2022 року, а влітку компанія списали їх разом із запчастинами.

Наразі невідома доля запиту України, оскільки компанія, яка володіє цими поїздами, належить порівну росії та Фінляндії.