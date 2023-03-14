До вʼязниці на 12 років відправили кілера, який планував убивство Олексія Резнікова та Кирила Буданова

Печерський районний суд Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна чоловіку, який займався підготовкою до вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, а також відомого українського активіста.

Про це Служба безпеки України повідомила 14 березня.

За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду від 100 до 150 тисяч доларів. Чоловіка затримали під час спецоперації на території Волинської області в серпні 2022 року. Це мешканець тимчасово окупованого Луганська, який воював проти України у складі «ЛНР».

Після 24 лютого 2022 року його завербував працівник російської розвідки. За завданням координатора з росії чоловік мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

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Це вбивство мало стати «тестовим випробуванням» перед замахами на Резнікова та Буданова.