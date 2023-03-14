У Києві приберуть деякі блокпости та окопи. Іншу частину загороджень укріплять

Столична влада спільно з військовими вирішила удосконалити систему інженерних загороджень. У Києві приберуть частину блокпостів, а частину окопів засиплють. Деякі з них, навпаки, оновлять і укріплять.

Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

Загородження, які залишаться, вдосконалять — непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові, бліндажі укріплять, приведуть до ладу окопи.

Частина інших захисних споруд, які матимуть значення для оборони Києва, перейде у «сплячий» режим. Тобто, такі блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки залишать у визначених місцях, щоб у разі виникнення загрози для столиці якнайшвидше повернути їх у бойовий режим.