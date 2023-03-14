ВПС США планують списати в 2024 році 310 військових літаків. Серед них «бородавочники» A-10, які потенційно можуть передати Україні

Військово-повітряні сили США планують у наступному фінансовому році списати 310 літаків, аби виділити додаткові кошти на модернізацію та сучасні розробки.

Профільний портал Defense News пише, що такі плани ВПС доволі амбітні, оскільки цьогоріч хотіли списати 150 літаків, але Конгрес США погодив лише 115. Якщо на 2024 рік Конгрес схвалить списання усіх 310 літаків, то це буде значним кроком уперед для розвитку програм ВПС.

У бюджеті на наступний фінансовий рік командування ВПС планує закупити 72 нових винищувачі, виділити додаткові кошти на стелс-бомбардувальник B-21 Raider, винищувач Boeing E-7A, ядерну ракету Sentinel, створити мережу ведених безпілотників та вкластися в розробку винищувачів шостого покоління. Списання старих літаків дозволить звільнити кошти на ці програми.

Ось що саме хочуть списати:

57 застарілих винищувачів F-15C та F-15D, деяким з них уже по 40 років;

32 винищувачі F-22A Raptor, які втратили боєздатність та використовуються для навчання;

42 штурмовики A-10 Thunderbolt II (також відомі за прізвиськом Warthog — «бородавочник»);

стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer, який потрапив у аварію;

два літаки дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry;

24 заправники KC-10 Extender;

48 ударних безпілотників MQ-9 Reaper;

три розвідники E-8;

37 рятувальних вертольотів HH-60G Pave Hawk;

52 навчальних літаки T-1 Jayhawj.

Щодо A-10, то у США вже майже 10 років намагаються списати ці літаки. ВПС хочуть позбутися усіх 260 літаків до 2028 року і не витрачати кошти на їх постійну модернізацію. У командуванні вважають, що A-10 цікаві наземним військам, але слабкі для протистояння в повітрі з літаками росії або Китаю.

У липні 2022 ЗМІ писали, що ВПС США обговорюють передачу Україні флоту цих штурмовиків. Проте Україна просить насамперед багатофункціональні винищувачі, такі як F-15, F-16 та F-18.