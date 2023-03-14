Росіяни вдарили по центру Краматорська — пошкоджено 25 багатоквартирних будинків

Російські війська приблизно о 08:30 вдарили ракетами по центру Краматорська, пошкодивши шість багатоповерхівок. Одна людина загинула, троє поранені.

З-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих ще встановлюють.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники.

Загалом пошкоджено 25 багатоквартирних будинків та один приватний, дитячий садок, музей і адмінбудівля.

Краматорськ — прифронтове місто в Донецькій області, яке регулярно обстрілюють російські окупанти. 1 та 2 лютого росіяни влаштували криваві дні у Краматорську, вони пошкодили 51 багатоповерхівку, а під завалами опинилися люди. В результаті терористичних атак загарбників загинуло четверо жителів, а 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.