США продовжили на рік термін програми для українців, які тікали від війни

Міністерство національної безпеки США продовжило ще на рік термін перебування громадян України, які вʼїхали на американську територію після початку широкомасштабного російського вторгнення, пише AP.
Департамент внутрішньої безпеки США уточнив, що йдеться про тих громадян України та їхніх найближчих родичів, які прибули до США до відкриття програми допомоги «Єднання для України».
Зазначається, що українці, які прибули за цією програмою, зазвичай отримували два роки гуманітарного перебування в США. А приблизно 20 тисяч українців, котрі прибули раніше за них, зазвичай отримували дозвіл залишитися лише на один рік.
Протягом наступних чотирьох тижнів Міністерство нацбезпеки США розглядатиме справи українців, які відповідають умовам, починаючи з тих, хто прибув найраніше.
- Станом на грудень 2022 року понад 82 тисячі українців і членів їхніх родин скористалися програмою «Єднання для України» і вʼїхали до Сполучених Штатів Америки з початку повномасштабної війни. Ті українці, які перебували у США на момент розвʼязання росією війни, можуть скористатися програмою тимчасового захисту, яка діє також і для громадян Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену. Їх, за оцінками, близько 20 тисяч, і вони мають право на перебування у США лише на один рік.