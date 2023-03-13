МЗС уперше в історії оголосило конкурси на посади послів. Податися може будь-хто

Міністерство закордонних справ на тлі кадрового голоду вперше шукає кандидатів на посади послів.

Про це 13 березня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що в МЗС зараз кадровий голод і зростають темпи «дипломатичної експансії», зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів. Єдиний спосіб пришвидшити ці процеси — ухвалювати «нестандартні рішення».

Тож МЗС створює відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. На сайті МЗС вже є відповідна сторінка, де зазначені вакансії в 21 країні Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. З кращими кандидатами звʼяжеться HR-служба МЗС. Кожен кандидат, в якому побачать потенціал, буде проходити безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки.

Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови однакових професійних показників, перевагу надаватимуть жінкам — «просто тому, що дипломатія була багато десятиліть несправедлива щодо карʼєрного зростання жінок».

«Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні нашій країні у світі», — наголосив Кулеба.