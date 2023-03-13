ВВП України у IV кварталі 2022 року впав на 31%. Падіння посилили обстріли енергетики

Реальний ВВП України у IV кварталі 2022 року впав на 31,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Більше падіння фіксували лише в ІІ кварталі 2022 року.
Про це пише Держстат.
Водночас у третьому кварталі фіксувалося падіння ВВП на 30,8%. Саме на четвертий квартал 2022 року припали найбільші наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі — по всій Україні регулярно вимикалося світло.
Якщо ж порівнювати з третім кварталом 2022 року, то падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року оцінюється у 4,7%.
- Європейський банк реконструкції та розвитку порівняно з вереснем 2022 року погіршив прогноз зростання економіки України з 8% до 1%. За оцінками ЄБРР, у 2023 році реальний обсяг виробництва в Україні стабілізується на рівні 70% від довоєнного рівня.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що український ВВП у 2023 році зросте на 1%. Водночас інфляція становитиме близько 25%.