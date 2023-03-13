ВВП України у IV кварталі 2022 року впав на 31%. Падіння посилили обстріли енергетики

Реальний ВВП України у IV кварталі 2022 року впав на 31,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Більше падіння фіксували лише в ІІ кварталі 2022 року.

Про це пише Держстат.

Водночас у третьому кварталі фіксувалося падіння ВВП на 30,8%. Саме на четвертий квартал 2022 року припали найбільші наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі — по всій Україні регулярно вимикалося світло.

Якщо ж порівнювати з третім кварталом 2022 року, то падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року оцінюється у 4,7%.

Держстат