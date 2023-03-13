Поліція на Харківщині спіймала російського окупанта, який ховався пів року в покинутих будівлях

У Харківській області в селищі Купʼянськ-Вузловий затримали російського окупанта, який переховувався в покинутих будівлях щонайменше з вересня 2022 року, коли район звільнили ЗСУ.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Пресслужба Нацполіції Харківської області

42-річного чоловіка затримали сьогодні, 13 березня. Його помітив наряд батальйону поліції особливого призначення, і після перевірки зʼясувалося, що він є військовослужбовцем 27 мотострілецької бригади рф. Затриманий розповів, що після того як Збройні сили України звільнили Купʼянщину, він переховувався в будівлях на території району. Затриманого доправили до відділку поліції.