ЄС ще на пів року продовжив персональні санкції проти росії

Європейський Союз ще на пів року продовжив персональні санкції проти росії. У список не внесли жодних змін.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Загалом у переліку 1 473 людини та 205 компаній. Вони причетні до російської агресії проти України та порушення української територіальної цілісності.

Санкції лишатимуться чинними до 15 вересня 2023 року. Вони передбачають заморозку активів, заборону вʼїзду та заборону на фінансові операції.