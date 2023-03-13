Білгород-Дністровський морський порт продали з аукціону за 220 мільйонів гривень

Фонд державного майна 13 березня продав Білгород-Дністровський морський порт за 220 мільйонів гривень. Онлайн-аукціон провели в державній системі Prozorro.Продажі.
Про це повідомили на Урядовому порталі.
Під час аукціону вартість порту зросла у 2,3 раза (з 93,8 млн грн стартової ціни). За право приватизації порту в торгах змагалися три учасники.
Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лота. Лише після надходження коштів до бюджету з ним підпишуть договір купівлі-продажу.
- Останніми роками Білгород-Дністровський порт був збитковим. У 2019—2021 роках його збиток коливався в межах 23,5—28,5 млн грн, а за січень-вересень минулого року порт недоотримав 2,9 млн грн.
- Від 1 вересня 2022 року уряд розблокував процес приватизації в Україні. А 23 грудня вперше виставили на приватизацію морський порт «Усть-Дунайськ». Його продали з аукціону за 201 мільйон гривень. За право приватизації порту змагалися вісім учасників.