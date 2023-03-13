Бригадний генерал Дмитро Красильников очолив Оперативне командування «Північ»

Командувачем оперативного командування «Північ» став бригадний генерал Дмитро Красильников.

Про це Міністерство оборони повідомило 13 березня.

Попереднього очільника ОК «Північ» генерал-майора Віктора Ніколюка призначили командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Дмитро Красильников у травні 2014 року сформував та очолив 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області, брав участь у звільненні міста Торецьк Донецької області.

У 2015 році Красильников очолив 57 окрему мотопіхотну бригаду, яка брала участь у Дебальцевській операції. З 24 лютого 2022 року Красильников був командиром оперативно-тактичного угруповання «Північ», дві доби відбивався від безперервного штурму і не пустив російську армію на Харків з Луганської області. Ось його інтервʼю виданню «Факти».