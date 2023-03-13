В МЗС України відреагували на заяви премʼєра Грузії про підготовку «державного перевороту» в країні

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на заяви премʼєр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі та грузинських парламентарів про підготовку державного перевороту, втягування їхньої країни у війну з росією та надсилання сил для розпалювання громадянської війни.

«Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада», — наголосив Ніколенко.

В МЗС України переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцну дружбу українців та грузинів.

«Ми високо цінуємо підтримку грузинів у той час, коли українці боряться за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього», — зазначив речник міністерства.