Місце вручення повісток не регламентовано законом — їх можуть виписувати де завгодно

Уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.

Вручати повістку мають право: органи місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти; управителі багатоквартирних будинків; посадові особи районного чи міського центру комплектування.

При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.