ЗСУ відбили 102 атаки і знищили 710 окупантів

Російські окупанти продовжують спроби оточити Бахмут, а також прорвати оборону в районі Кремінної, Авдіївки та Марʼїнки.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Попри значні втрати, росіяни продовжують наступати в напрямку Лиману, Бахмуту, Авдіївки та Марʼїнки, українські воїни відбили 102 атаки за добу.
У районі Купʼянська та Кремінної противник намагається прорвати оборону ЗСУ, безуспішно атакував у районах Дворічної, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви, Білогорівки та Верхньокамʼянського.
У районі Бахмуту ворог не припиняє спроб захопити місто, захисники відбилися біля Васюківки, Міньківки, Оріхово-Василівки та Іванівського.
Також загарбники безуспішно наступали в районах Камʼянки, Авдіївки, Водяного, Сєверного, Першотравневого, Марʼїнки та Побєди.
Сили оборони знищили 710 російських окупантів, вісім танків та чотири артилерійські системи за добу.
- За добу українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу, а також шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, два райони зосередження піхоти та техніки, а також два склади боєприпасів та склад паливо-мастильних матеріалів.