У США оголосили лауреатів антипремії «Золота малина». Найгірший фільм — «Білявка»

У Лос-Анджелесі оголосили імена володарів «Золотої малини» — антипремії за найгірші досягнення в кінематографі. Найгіршим фільмом визнали стрічку про життя Мерилін Монро «Білявка» з Аною де Армас. Картина також перемогла в номінації «Найгірший сценарій».

Оргкомітет «Золотої малини» назвав цей фільм «женоненависницьким, непристойним і помилковим», і що він «безсоромно використовує памʼять про покійну Мерилін Монро».

У номінації «Найгірша жіноча роль» організатори визнали переможцями самих себе, адже раніше включили до списку претендентів 12-річну актрису Райан Кіру Армстронг. Вони вибачилися та пообіцяли більше не номінувати неповнолітніх акторів (і змінили відповідні правила).