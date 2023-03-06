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Повний список номінантів на премію «Оскар». Переможців оголосять 12 березня

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Церемонія нагородження премії «Оскар» відбудеться в неділю, 12 березня, у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим 95-ї церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел.

Найбільше номінацій отримала картина «Все завжди і одразу» від режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта — 11. Фільми «На західному фронті без змін» і «Банші Інішеріна» отримали по девʼять номінацій кожний. Вісім номінацій у картини «Елвіс» і сім номінацій у «Фабельманів».

У січні американська кіноакадемія оголосила список номінантів на «Оскар», серед яких є й український фільм «Будинок зі скалок». Він вийде в широкий український прокат 9 березня.

Найкращий фільм

  • «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
  • «Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water;
  • «Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin;
  • «Елвіс» / Elvis;
  • «Все завжди і водночас» / Everything Everywhere All at Once;
  • «Фабельмани» / The Fabelmans;
  • «Тар» / Tár;
  • «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;
  • «Трикутник смутку» / Triangle of Sadness;
  • «Жіночі плітки» / Women Talking.

Найкращий актор

  • Остін Батлер, «Елвіс»;
  • Колін Фаррелл, «Банші Інішеріна»;
  • Брендан Фрейзер, «Кит»;
  • Пол Мескал, «Після сонця»;
  • Білл Най, «Жити».

Найкраща акторка

  • Кейт Бланшет, «Тар»;
  • Ана де Армас, «Блондинка»;
  • Андреа Райсборо, «Заради Леслі»;
  • Мішель Вільямс, «Фабельмани»;
  • Мішель Єо, «Все одразу і водночас».

Найкращий режисер

  • Мартін Макдонах, «Банші Інішеріна»;
  • Ден Кван і Деніел Шайнерт, «Все одразу і водночас»;
  • Стівен Спілберг, «Фабельмани»;
  • Тодд Філд, «Тар»;
  • Рубен Остлунд, «Трикутник смутку».

Найкращий актор другого плану

  • Брендан Глісон, «Банші Інішеріна»;
  • Браян Тайрі Генрі, «Міст через озеро»;
  • Джадд Хірш, «Фабельмани»;
  • Баррі Кеоган, «Банші Інішеріна»;
  • Джонатан Ке Кван, «Все одразу і водночас».

Найкраща акторка другого плану

  • Анджела Бассетт, «Чорна Пантера: Ваканда назавжди»;
  • Хонг Чау, «Кит»;
  • Керрі Кондон, «Банші Інішеріна»;
  • Джеймі Лі Кертіс, «Все одразу і водночас»;
  • Стефані Хсу, «Все одразу і водночас».

Найкращий анімаційний фільм

  • «Піноккіо Гільєрмо дель Торо» / Guillermo del Toro’s Pinocchio;
  • «Марсель, черепашка у черевиках» / Marcel the Shell With Shoes On;
  • «Кіт у чоботях: Останнє бажання» / Puss In Boots;
  • «Морський монстр» / The Sea Beast;
  • «Я — панда» / Turning Red.

Найкращий документальний фільм

  • «Все, що дихає» / All That Breathes;
  • «Вся краса та кровопролиття» / All The Beauty and the Bloodshed;
  • «Вогонь кохання» / Fire of Love;
  • Дансько-українсько-шведський фільм «Будинок зі скалок» / A House Made of Splinters;
  • «Навальний» / Navalny.

Найкращий міжнародний фільм

  • «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
  • «Аргентина, 1985» / Argentina, 1985;
  • «Близько» / Close;
  • «Іа» / EO;
  • «Тихоня» / The Quiet Girl.

Найкращий адаптований сценарій

  • «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
  • «Ножі наголо: Скляна цибуля» / Glass Onion: A Knives Out Mystery;
  • «Жити» / Living;
  • «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;
  • «Жіночі плітки» / Women Talking.

Найкращий оригінальний сценарій

  • «Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin;
  • «Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once;
  • «Фабельмани» / The Fabelmans;
  • «Тар» / Tár;
  • «Трикутник смутку» / Triangle of Sadness.

Найкраща операторська робота

  • «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
  • «Бардо» / Bardo;
  • «Елвіс» / Elvis;
  • «Імперія світла» / Empire of Light;
  • «Тар» / Tár.

Найкращий монтаж

  • «Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin;
  • «Елвіс» / Elvis;
  • «Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once;
  • «Тар» / Tár.
  • «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;

Найкраща оригінальна музика

  • «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front, композитор Фолькер Бельтерманн;
  • «Вавилон» / Babylon, композитор Джастін Гурвіц;
  • «Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin, Картер Бьоруелл;
  • «Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once, композитор гурт Son Lux;
  • «Фабельмани» / The Fabelmans, композитор Джон Вілльямс;

Найкраща оригінальна пісня

Applause, «Тепер разом» / Tell It like a Woman;

Hold My Hand, «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;

Lift Me Up, «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;

Naatu Naatu, RRR;

This Is A Life, Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once;

Найкраща робота художника-постановника

  • «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
  • «Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water;
  • «Вавилон» / Babylon;
  • «Елвіс» / Elvis;
  • «Фабельмани» / The Fabelmans.

Накращі костюми

  • «Вавилон» / Babylon
  • «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;
  • «Елвіс» / Elvis;
  • «Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once;
  • «Місіс Гарріс їде у Париж» / Mrs. Harris Goes to Paris.

Найкращий грим та зачіски

  • «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
  • «Бетмен» / The Batman;
  • «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;
  • «Елвіс» / Elvis;
  • «Кит» / The Whale.

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • «Ірландське прощання» / An Irish Goodbye;
  • «Івалу» / Ivalu;
  • «Учні» / Le Pupille;
  • «Нічна поїздка» / Night Ride;
  • «Червона валіза / The Red Suitcase.

Найкращий документальний короткометражний фільм

  • «Шептуни слонів» / The Elephant Whisperers;
  • «Виїзд» / Haulout;
  • «Як ви вимірюєте рік?» / How Do You Measure a Year?;
  • «Ефект Марти Мітчелл» / The Martha Mitchell Effect;
  • «Незнайомець біля воріт» / Stranger at the Gate.

Найкраща анімована короткометражка

  • «Хлопчик, крот, лисиця та кінь» / The Boy, The Mole, The Fox and the Horse;
  • «Летючий моряк» / The Flying Sailor;
  • «Торговці льодом» / Ice Merchants;
  • «Мій рік пенісів» / My Year of Dicks;
  • «Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що я в це вірю» / An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It;

Найкращий звук

  • «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
  • «Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water;
  • «Бетмен» / The Batman;
  • «Елвіс» / Elvis;
  • «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick.

Найкращі візуальні ефекти

  • «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
  • «Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water;
  • «Бетмен» / The Batman;
  • «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;
  • «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick.