Повний список номінантів на премію «Оскар». Переможців оголосять 12 березня

Церемонія нагородження премії «Оскар» відбудеться в неділю, 12 березня, у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим 95-ї церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел.
Найбільше номінацій отримала картина «Все завжди і одразу» від режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта — 11. Фільми «На західному фронті без змін» і «Банші Інішеріна» отримали по девʼять номінацій кожний. Вісім номінацій у картини «Елвіс» і сім номінацій у «Фабельманів».
У січні американська кіноакадемія оголосила список номінантів на «Оскар», серед яких є й український фільм «Будинок зі скалок». Він вийде в широкий український прокат 9 березня.
Найкращий фільм
- «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
- «Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water;
- «Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin;
- «Елвіс» / Elvis;
- «Все завжди і водночас» / Everything Everywhere All at Once;
- «Фабельмани» / The Fabelmans;
- «Тар» / Tár;
- «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;
- «Трикутник смутку» / Triangle of Sadness;
- «Жіночі плітки» / Women Talking.
Найкращий актор
- Остін Батлер, «Елвіс»;
- Колін Фаррелл, «Банші Інішеріна»;
- Брендан Фрейзер, «Кит»;
- Пол Мескал, «Після сонця»;
- Білл Най, «Жити».
Найкраща акторка
- Кейт Бланшет, «Тар»;
- Ана де Армас, «Блондинка»;
- Андреа Райсборо, «Заради Леслі»;
- Мішель Вільямс, «Фабельмани»;
- Мішель Єо, «Все одразу і водночас».
Найкращий режисер
- Мартін Макдонах, «Банші Інішеріна»;
- Ден Кван і Деніел Шайнерт, «Все одразу і водночас»;
- Стівен Спілберг, «Фабельмани»;
- Тодд Філд, «Тар»;
- Рубен Остлунд, «Трикутник смутку».
Найкращий актор другого плану
- Брендан Глісон, «Банші Інішеріна»;
- Браян Тайрі Генрі, «Міст через озеро»;
- Джадд Хірш, «Фабельмани»;
- Баррі Кеоган, «Банші Інішеріна»;
- Джонатан Ке Кван, «Все одразу і водночас».
Найкраща акторка другого плану
- Анджела Бассетт, «Чорна Пантера: Ваканда назавжди»;
- Хонг Чау, «Кит»;
- Керрі Кондон, «Банші Інішеріна»;
- Джеймі Лі Кертіс, «Все одразу і водночас»;
- Стефані Хсу, «Все одразу і водночас».
Найкращий анімаційний фільм
- «Піноккіо Гільєрмо дель Торо» / Guillermo del Toro’s Pinocchio;
- «Марсель, черепашка у черевиках» / Marcel the Shell With Shoes On;
- «Кіт у чоботях: Останнє бажання» / Puss In Boots;
- «Морський монстр» / The Sea Beast;
- «Я — панда» / Turning Red.
Найкращий документальний фільм
- «Все, що дихає» / All That Breathes;
- «Вся краса та кровопролиття» / All The Beauty and the Bloodshed;
- «Вогонь кохання» / Fire of Love;
- Дансько-українсько-шведський фільм «Будинок зі скалок» / A House Made of Splinters;
- «Навальний» / Navalny.
Найкращий міжнародний фільм
- «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
- «Аргентина, 1985» / Argentina, 1985;
- «Близько» / Close;
- «Іа» / EO;
- «Тихоня» / The Quiet Girl.
Найкращий адаптований сценарій
- «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
- «Ножі наголо: Скляна цибуля» / Glass Onion: A Knives Out Mystery;
- «Жити» / Living;
- «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;
- «Жіночі плітки» / Women Talking.
Найкращий оригінальний сценарій
- «Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin;
- «Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once;
- «Фабельмани» / The Fabelmans;
- «Тар» / Tár;
- «Трикутник смутку» / Triangle of Sadness.
Найкраща операторська робота
- «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
- «Бардо» / Bardo;
- «Елвіс» / Elvis;
- «Імперія світла» / Empire of Light;
- «Тар» / Tár.
Найкращий монтаж
- «Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin;
- «Елвіс» / Elvis;
- «Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once;
- «Тар» / Tár.
- «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;
Найкраща оригінальна музика
- «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front, композитор Фолькер Бельтерманн;
- «Вавилон» / Babylon, композитор Джастін Гурвіц;
- «Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin, Картер Бьоруелл;
- «Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once, композитор гурт Son Lux;
- «Фабельмани» / The Fabelmans, композитор Джон Вілльямс;
Найкраща оригінальна пісня
Applause, «Тепер разом» / Tell It like a Woman;
Hold My Hand, «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;
Lift Me Up, «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;
Naatu Naatu, RRR;
This Is A Life, Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once;
Найкраща робота художника-постановника
- «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
- «Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water;
- «Вавилон» / Babylon;
- «Елвіс» / Elvis;
- «Фабельмани» / The Fabelmans.
Накращі костюми
- «Вавилон» / Babylon
- «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;
- «Елвіс» / Elvis;
- «Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once;
- «Місіс Гарріс їде у Париж» / Mrs. Harris Goes to Paris.
Найкращий грим та зачіски
- «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
- «Бетмен» / The Batman;
- «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;
- «Елвіс» / Elvis;
- «Кит» / The Whale.
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- «Ірландське прощання» / An Irish Goodbye;
- «Івалу» / Ivalu;
- «Учні» / Le Pupille;
- «Нічна поїздка» / Night Ride;
- «Червона валіза / The Red Suitcase.
Найкращий документальний короткометражний фільм
- «Шептуни слонів» / The Elephant Whisperers;
- «Виїзд» / Haulout;
- «Як ви вимірюєте рік?» / How Do You Measure a Year?;
- «Ефект Марти Мітчелл» / The Martha Mitchell Effect;
- «Незнайомець біля воріт» / Stranger at the Gate.
Найкраща анімована короткометражка
- «Хлопчик, крот, лисиця та кінь» / The Boy, The Mole, The Fox and the Horse;
- «Летючий моряк» / The Flying Sailor;
- «Торговці льодом» / Ice Merchants;
- «Мій рік пенісів» / My Year of Dicks;
- «Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що я в це вірю» / An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It;
Найкращий звук
- «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
- «Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water;
- «Бетмен» / The Batman;
- «Елвіс» / Elvis;
- «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick.
Найкращі візуальні ефекти
- «На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;
- «Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water;
- «Бетмен» / The Batman;
- «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;
- «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick.