Повний список номінантів на премію «Оскар». Переможців оголосять 12 березня

Церемонія нагородження премії «Оскар» відбудеться в неділю, 12 березня, у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим 95-ї церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел.

Найбільше номінацій отримала картина «Все завжди і одразу» від режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта — 11. Фільми «На західному фронті без змін» і «Банші Інішеріна» отримали по девʼять номінацій кожний. Вісім номінацій у картини «Елвіс» і сім номінацій у «Фабельманів».

У січні американська кіноакадемія оголосила список номінантів на «Оскар», серед яких є й український фільм «Будинок зі скалок». Він вийде в широкий український прокат 9 березня.

Найкращий фільм

«На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;

«Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water;

«Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin;

«Елвіс» / Elvis;

«Все завжди і водночас» / Everything Everywhere All at Once;

«Фабельмани» / The Fabelmans;

«Тар» / Tár;

«Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;

«Трикутник смутку» / Triangle of Sadness;

«Жіночі плітки» / Women Talking.

Найкращий актор

Остін Батлер, «Елвіс»;

Колін Фаррелл, «Банші Інішеріна»;

Брендан Фрейзер, «Кит»;

Пол Мескал, «Після сонця»;

Білл Най, «Жити».

Найкраща акторка

Кейт Бланшет, «Тар»;

Ана де Армас, «Блондинка»;

Андреа Райсборо, «Заради Леслі»;

Мішель Вільямс, «Фабельмани»;

Мішель Єо, «Все одразу і водночас».

Найкращий режисер

Мартін Макдонах, «Банші Інішеріна»;

Ден Кван і Деніел Шайнерт, «Все одразу і водночас»;

Стівен Спілберг, «Фабельмани»;

Тодд Філд, «Тар»;

Рубен Остлунд, «Трикутник смутку».

Найкращий актор другого плану

Брендан Глісон, «Банші Інішеріна»;

Браян Тайрі Генрі, «Міст через озеро»;

Джадд Хірш, «Фабельмани»;

Баррі Кеоган, «Банші Інішеріна»;

Джонатан Ке Кван, «Все одразу і водночас».

Найкраща акторка другого плану

Анджела Бассетт, «Чорна Пантера: Ваканда назавжди»;

Хонг Чау, «Кит»;

Керрі Кондон, «Банші Інішеріна»;

Джеймі Лі Кертіс, «Все одразу і водночас»;

Стефані Хсу, «Все одразу і водночас».

Найкращий анімаційний фільм

«Піноккіо Гільєрмо дель Торо» / Guillermo del Toro’s Pinocchio;

«Марсель, черепашка у черевиках» / Marcel the Shell With Shoes On;

«Кіт у чоботях: Останнє бажання» / Puss In Boots;

«Морський монстр» / The Sea Beast;

«Я — панда» / Turning Red.

Найкращий документальний фільм

«Все, що дихає» / All That Breathes;

«Вся краса та кровопролиття» / All The Beauty and the Bloodshed;

«Вогонь кохання» / Fire of Love;

Дансько-українсько-шведський фільм «Будинок зі скалок» / A House Made of Splinters;

«Навальний» / Navalny.

Найкращий міжнародний фільм

«На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;

«Аргентина, 1985» / Argentina, 1985;

«Близько» / Close;

«Іа» / EO;

«Тихоня» / The Quiet Girl.

Найкращий адаптований сценарій

«На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;

«Ножі наголо: Скляна цибуля» / Glass Onion: A Knives Out Mystery;

«Жити» / Living;

«Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;

«Жіночі плітки» / Women Talking.

Найкращий оригінальний сценарій

«Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin;

«Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once;

«Фабельмани» / The Fabelmans;

«Тар» / Tár;

«Трикутник смутку» / Triangle of Sadness.

Найкраща операторська робота

«На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;

«Бардо» / Bardo;

«Елвіс» / Elvis;

«Імперія світла» / Empire of Light;

«Тар» / Tár.

Найкращий монтаж

«Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin;

«Елвіс» / Elvis;

«Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once;

«Тар» / Tár.

«Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;

Найкраща оригінальна музика

«На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front, композитор Фолькер Бельтерманн;

«Вавилон» / Babylon, композитор Джастін Гурвіц;

«Банші Інішеріна» / The Banshees of Inisherin, Картер Бьоруелл;

«Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once, композитор гурт Son Lux;

«Фабельмани» / The Fabelmans, композитор Джон Вілльямс;

Найкраща оригінальна пісня

Applause, «Тепер разом» / Tell It like a Woman;

Hold My Hand, «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;

Lift Me Up, «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;

Naatu Naatu, RRR;

This Is A Life, Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once;

Найкраща робота художника-постановника

«На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;

«Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water;

«Вавилон» / Babylon;

«Елвіс» / Elvis;

«Фабельмани» / The Fabelmans.

Накращі костюми

«Вавилон» / Babylon

«Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;

«Елвіс» / Elvis;

«Все одразу і водночас» / Everything Everywhere All at Once;

«Місіс Гарріс їде у Париж» / Mrs. Harris Goes to Paris.

Найкращий грим та зачіски

«На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;

«Бетмен» / The Batman;

«Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;

«Елвіс» / Elvis;

«Кит» / The Whale.

Найкращий ігровий короткометражний фільм

«Ірландське прощання» / An Irish Goodbye;

«Івалу» / Ivalu;

«Учні» / Le Pupille;

«Нічна поїздка» / Night Ride;

«Червона валіза / The Red Suitcase.

Найкращий документальний короткометражний фільм

«Шептуни слонів» / The Elephant Whisperers;

«Виїзд» / Haulout;

«Як ви вимірюєте рік?» / How Do You Measure a Year?;

«Ефект Марти Мітчелл» / The Martha Mitchell Effect;

«Незнайомець біля воріт» / Stranger at the Gate.

Найкраща анімована короткометражка

«Хлопчик, крот, лисиця та кінь» / The Boy, The Mole, The Fox and the Horse;

«Летючий моряк» / The Flying Sailor;

«Торговці льодом» / Ice Merchants;

«Мій рік пенісів» / My Year of Dicks;

«Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що я в це вірю» / An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It;

Найкращий звук

«На західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front;

«Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water;

«Бетмен» / The Batman;

«Елвіс» / Elvis;

«Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick.

Найкращі візуальні ефекти