«Будинок зі скалок» вийде у прокат 9 березня. Цей фільм про Україну номінували на «Оскар»

Девʼятого березня в український прокат вийде стрічка «Будинок зі скалок», яку номінували на «Оскар». Вона змагатиметься в номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм».
«Будинок зі скалок»— другий фільм в історії незалежної України, який отримав номінацію на «Оскар». Отримати номінацію на «Оскар», тобто стати лише кандидатом на нагороду вважається дуже престижним.
Ця стрічка є копродукцією Данії, Фінляндії, Швеції та України. Українськими співпродюсерками фільму стали Дарʼя Бассель і Віка Хоменко.
Фільм розповідає історію дитячого будинку в нині окупованому Лисичанську. Герої фільму — діти, позбавлені батьківського піклування. У притулку вони очікують на вирішення своєї долі: повернення до старої домівки або ж переїзду до нової. Тим часом самовіддані соцпрацівниці дарують дітям моменти радості та спокою і повертають у вже майже втрачене дитинство.
- «Будинок зі скалок» отримав одну з найпрестижніших нагород у світі — за «Найкращу режисуру» на кінофестивалі в Санденсі. Також фільм здобув дві нагороди на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival і перемогу на Ґетеборзькому кінофестивалі у Швеції. Фільм також був серед номінантів на «Найкращий документальний фільм Європейської кіноакадемії».