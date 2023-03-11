Вперше з 1961 року. Червона доріжка на врученні «Оскару» буде не червоною

У США вперше з 1961 року церемонія вручення премії «Оскар» пройде без червоної килимової доріжки. Цього разу організатори розгорнуть килим кольору шампанського.

Про це пише The Associated Press.

Рішення змінити колір ухвалили креативні консультанти: редакторка Vogue Ліза Лав та креативний директор костюмованого балу Met Gala Рауль Авіл. За словами Лав, жодних суперечок щодо цього не було. Вони спробували й інші кольори, але вони здалися занадто темними.

«Ми обрали цей гарний колір охри, який нагадує захід сонця, бо це захід сонця перед золотою годиною», — сказала Лав.

Червона доріжка «Оскара» зʼявилася в 1961 році, або на 33-й церемонії вручення премії. Це була перша церемонія, яку транслювали на телебаченні на каналі ABC. Широка телевізійна публіка не бачила червоної килимової доріжки у всій її красі до 1966 року — тоді відбулася перша трансляція церемонії в кольорі.