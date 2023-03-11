У Донецькій області росіяни впʼяте за день обстріляли Костянтинівку — там є загиблий і поранені

У Костянтинівці Донецької області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє поранені. Протягом 11 березня місто обстріляли вже 5 разів.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти бʼють як по околицях міста, так і по середмістю.

Вночі під масованим обстрілом росіян було Курахове. Росіяни вдарили по місту артилерією і касетними боєприпасами. Били по центру міста, околицях та промзоні — снаряди пошкодили 14 багатоповерхівок та лінії електропередач. За попередньою інформацією, жертв не було.

Ворог стріляв із «Градів» по житлових кварталах Авдіївки. Вночі під вогнем також були Марʼїнка, Катеринівка та Георгіївка.