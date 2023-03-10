В Естонії поліція затримала політика, який перед виборами їздив до окупованих Донецька та Маріуполя

В Естонії правоохоронці затримали засновника партії «Разом» Айво Петерсона. Він перед парламентськими виборами їздив до окупованих Донецька та Маріуполя.

Про це пише ERR.

Окрім Петерсона, правоохоронці затримали ще двох чоловіків. Їх підозрюють у «створенні мережі проти Естонської Республіки».

Двоє затриманих мають громадянство Естонії, один — росії.

Сам Петерсон неодноразово виступав на підтримку росії, а перед виборами він відвідав окуповані Донецьк та Маріуполь. Він розповідав, що з візитом йому допомогла російська «благодійна організація». Його партію «Разом» відмовляються офіційно реєструвати, тому на останніх виборах у березні 2023 року його політсила йшла разом із Обʼєднаною лівою партією Естонії, яка представляє російську меншину. Вони набрали трохи понад 2% голосів і не пройшли до парламенту.