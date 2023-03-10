Чиновника «Антонова» та його адвоката підозрюють у розтраті 18 млн грн

Правоохоронці повідомили експосадовцю ДП «Антонов» та директору адвокатського об’єднання про підозру в розтраті понад 18 мільйонів гривень.

За даними слідства, у липні 2018 року адвокатське об’єднання в межах договору про надання юридичних послуг мало допомогти ДП «Антонов» стягнути заборгованість із збанкрутілого АТ «Брокбізнесбанк», частина якої була забезпечена іпотекою. У грудні 2018 року будівлю передали ДП «Антонов» як часткове стягнення заборгованості.

Згідно з укладеним договором винагорода адвокатів мала становити 5% від вартості переданого, проте нереалізованого майна. Натомість тодішній директор з правових питань ДП «Антонов» за змовою з директором адвокатського обʼєднання погодив завищений розмір оплати послуг — майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата близько 7 мільйонів гривень).

У травні 2021 року на виконання законів України та розпорядження уряду нежитлову будівлю передали до управління іншого держоргану. Тоді вона вже вартувала понад 212 мільйонів гривень.

На цю суму були списані власні боргові зобовʼязання ДП «Антонов» перед державою. Згодом тодішній директор з правових питань ДП «Антонов» у змові з директором адвокатського об’єднання незаконно погодив юридичній фірмі оплату додаткових 11 млн грн внаслідок передачі будівлі.

ВАКС наклав арешт на ці кошти.