Британія та Франція спільно навчатимуть українських морпіхів

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі домовились організувати спільне навчання українських морських піхотинців.

Про це обидва лідери заявили на спільній пресконференції, трансляцію якої вів телеканал Sky News.

Серед іншого, Макрон заявив, що Париж і Лондон роблять усе можливе, аби повномасштабна війна в Україні не поширилась на інші частини світу.

«Ми ухвалили рішення про конкретні спільні дії щодо підготовки українських військових і високотехнологічних сегментів», — додав він.

«Ми домовилися навчати українських морських піхотинців, допомагаючи Україні отримати вирішальну перевагу на полі бою і виграти цю війну», — зазначив Сунак.

Також, як анонсувалось раніше, лідери Британії та Франції погодили співпрацю в розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською загрозою.