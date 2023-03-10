Нардеп Дмитро Ісаєнко намагався заволодіти землею в Києві. Йому вручили підозру

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату, який намагався заволодіти в Києві земельною ділянкою площею 8 гектарів.

Про це НАБУ повідомило 10 березня, а джерела «Бабеля» повідомляють, що йдеться про Дмитра Ісаєнка від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя».

Серед інших підозрюваних:

колишній заступник керівника Апарату Верховної Ради України – керуючий справами;

колишні директор та працівник підприємства «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» («Держбудкомбінат»).

За даними слідства, на початку 2020 року в Дмитра Ісаєнка виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався «Держбудкомбінат», аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він домовився з працівниками будівельного комбінату та тодішнім заступником керівника Апарату Ради, до сфери управління якого входив комбінат.

Колишній очільник комбінату — всупереч закону і без погодження парламенту — провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна Ісаєнку компанія. В укладеному інвестиційному договорі вартість паю визначили в сумі близько 300 млн грн, хоча його реальна вартість понад 525 млн грн.

Згодом вони планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їхню застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. У серпні 2021 року земельну ділянку арештували, тому її не вдалось забудувати.