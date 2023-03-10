У лютому інфляція сповільнилась до 24,9% у річному вимірі. Яйця почали дешевшати

У лютому інфляція на споживчому ринку сповільнилася до 24,9% порівняно з тим же періодом 2022 року.

Про це повідомляє сайт Державної служби статистики.

Інфляція в лютому порівняно із січнем становила 0,7%, з початку року — 1,5%. Базова інфляція в лютому порівняно із січнем становила 0,5%, з початку року — 1,2%.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше подорожчали овочі (на 13,9%).

На 1,4—0,4% зросли ціни на фрукти, мʼясо птиці, рибу та рибні продукти, хліб, молоко та молочні продукти, макаронні вироби, безалкогольні напої.

На 2,3—0,4% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, рис, сало, яловичина, свинина, олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, зокрема на тютюнові вироби — на 1,4%, алкогольні напої — на 0,9%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,2%, зокрема одяг — на 3,2%, взуття — на 3,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоровʼя на 0,8% відбулося насамперед через подорожчання амбулаторних послуг та послуг лікарень на 1,6%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,7% через здешевлення палива та мастил на 5,3%, а також проїзд у залізничному пасажирському транспорті на 1,5%.