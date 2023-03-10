У Гамбурзі сталася стрілянина в церкві «Свідків Єгови». Шестеро людей загинули, 8 отримали поранення, серед них українка

У німецькому місті Гамбург у церкві «Свідків Єгови» сталася стрілянина. Шестеро людей загинули, а вісім отримали поранення.

Про це пише BBC.

За даними слідства, стрілець був один і пізніше покінчив із життям самогубством. Його мотиви досі незрозумілі.

У поліції розповіли, що чоловік був колишнім членом релігійної громади і міг влаштувати стрілянину через особисту «неприязнь».

Усі шестеро загиблих були громадянами Німеччини. Також загинув семимісячний плід, хоча сама вагітна жінка вижила.

Серед восьми поранених крім німців також були громадяни Уганди та України. Речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що поранена українка отримує медичну допомогу, а її життю нічого не загрожує.