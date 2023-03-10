У Сеулі збираються побудувати найбільше в світі колесо огляду без спиць

У столиці Південної Кореї, у місті Сеул у 2027 році має зʼявитись «Сеульське кільце» — 180-метрове оглядове колесо без спиць, найбільше у світі.

Про це повідомляє CNN.

Атракціон буде розташований у парку Ганиль. Колеса огляду без спиць відносно нова розробка. Зазвичай вони мають троси, що проходять посередині, але за останні кілька років технологія розвинулася та дозволила обертатися без них.

Після завершення будівництва на «Сеульському кільці» буде 36 вагонів, кожен із яких може вмістити до 25 людей. Якщо воно вийде на повну потужність, колесо огляду зможе приймати до 11 792 людей на день. Вартість проєкту — понад $300 мільйонів.

Крім близькості до стадіону Кубка світу, колесо буде встановлене недалеко від річки Ган — це місце відоме своїми краєвидами на місто.

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Міська влада Сеула заявила, що розташування колеса в парку Ганиль (корейською «небо») обрали з різних причин, а саме через його близькість до північного кордону країни. «Оскільки парк географічно близький до Північної Кореї, ми зосередимо своє прагнення та побажання до обʼєднаної Кореї та національної єдності на кільці».

«Сеульське кільце» — одна з кількох ініціатив, що реалізуються в районі Сангам-дон, колишньому звалищі, яке зараз використовується для екологічно чистих проєктів. Колесо огляду використовуватиме екологічно чисті технології, зокрема сонячну енергію.

Наразі найбільше в світі оглядове колесо без спиць знаходиться в китайській провінції Шаньдун, його висота — 145 метрів.