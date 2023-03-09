Вийшов другий трейлер українського фільму «Памфір»

Вийшов другий офіційний трейлер фільму «Памфір», премʼєра якого відбудеться 23 березня 2023 року.

Події фільму на Буковині напередодні традиційного карнавалу Маланка. Режисером та автором сценарію фільму виступив Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Головний герой Памфір повертається додому після «заробітків», щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов у сім’ї Памфіра має побічну дію і змушує його ступити на ризикований шлях із незворотними наслідками.

«Памфір хоче кращого життя для своєї родини, кращого майбутнього для свого сина. Це його основна мотивація. Також важливою сюжетною лінією для мене є стосунки Памфіра із сином, і це досить сильно відгукується в мені», — ділиться актор Олександр Яцентюк, виконавець ролі Памфіра.

Прем’єра фільму «Памфір» відбулася в межах «Двотижневика режисерів» на Каннському кінофестивалі, також стрічка отримала гран-прі Каїрського міжнародного фестивалю та гран-прі Міжнародного кінофестивалю «Молодість», була представлена в програмах фестивалів у Роттердамі та Карлових Варах.